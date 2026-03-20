Villaricca: garage trasformato in officina abusiva. Carabinieri arrestano 44enne

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Villaricca, i carabinieri della locale stazione pattugliano le strade quando in via Corigliano notano quello che all’apparenza sembra un garage abbandonato. C’è una piccola strada sterrata che porta all’ingresso. La gazzella si avvicina. Siamo nella zona rurale del comune. I militari scendono dall’auto e si avviano alla porta. La laccatura bianca ha ormai lasciato spazio alla ruggine e un vetro rotto lascia intravedere l’interno. I carabinieri battono contro la porta, ma non risponde nessuno. Entrano. E’ una vera e propria officina. Alle loro spalle arriva un uomo, il “titolare dell’attività”. Prova a spiegare. Farfuglia frasi senza un nesso. Vuole far capire che si tratta di oggetti personali. Le giustificazioni non reggono. In quel garage si effettuano riparazioni meccaniche e di carrozzeria. All’interno, materiale usato per l’attività con veri e propri banchi da lavoro e scaffali disordinati. La campagna esterna, invece è stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Sequestrato tutto il 44enne incensurato è stato arrestato per reati di natura ambientale ed è ora in attesa di giudizio.













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