Marano, corse e impennate fuori scuola: la denuncia di un cittadino

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“Buongiorno, volevo segnalarvi una situazione pericolosa che si verifica ogni giorno fuori da una scuola di Marano”. Inizia così la segnalazione di un cittadino che accende i riflettori su quanto accade all’esterno dell’istituto Segrè, nelle ore di uscita degli studenti.

Secondo quanto riferito, tra le 13.00 e le 14.20, il parcheggio antistante la scuola si trasformerebbe in una sorta di pista improvvisata. “I ragazzi, spesso senza casco – scrive – fanno gare di impennate con i motorini”, mettendo a rischio non solo la propria incolumità, ma anche quella degli altri.

Particolarmente preoccupante, nella denuncia, il comportamento di un gruppo di giovanissimi a bordo di una minicar. “In particolare – si legge – una Aixam bianca e rosa, con a bordo delle ragazzine, sfreccia facendo giri in cerchio in maniera pericolosa e incosciente”.

Una situazione che, sempre secondo il cittadino, crea forte apprensione tra genitori e studenti. “Rischiano di andare addosso alle auto in sosta o in movimento, ma soprattutto ai ragazzi che attraversano il parcheggio a piedi per tornare a casa o raggiungere i genitori”.

Non si tratterebbe di episodi isolati, ma di comportamenti ripetuti nel tempo, che si verificano quotidianamente senza apparenti controlli.

Il cittadino riferisce anche di aver contattato la polizia municipale di Marano per segnalare la situazione, ricevendo però una risposta scoraggiante: “Mi è stato detto che non ci sono pattuglie o personale disponibile”.

Da qui l’appello, rivolto alle istituzioni ma anche all’opinione pubblica: “Basta recarsi nel parcheggio intorno alle 14 per rendersi conto di quanto accade”.

Una denuncia che riporta al centro il tema della sicurezza nelle aree scolastiche e della vivibilità quotidiana in città, tra comportamenti irresponsabili e difficoltà nei controlli. Un problema che, se confermato, richiederebbe interventi tempestivi per evitare che situazioni di rischio possano trasformarsi in incidenti ben più gravi.













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