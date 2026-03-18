Cuba, l’ultimatum di Trump: “Il presidente Diaz Canel esca di scena”

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Ultimatum a L’Avana. La crisi di Cuba è profonda, gli Stati Uniti si preparano a ‘prendere’ l’isola e Donald Trump pone le condizioni. Il presidente americano, che già si dice “orgoglioso” per la svolta ritenuta inevitabile, a prescindere dall’iter che verrà scelto pone una condizione: l’uscita di scena dell’attuale presidente Miguel Diaz Canel. La mossa, quindi, favorirebbe un cambio al vertice del governo cubano, senza però un rovesciamento del regime comunista. Come rivelano fonti informate sui colloqui citate dal New York Times, finora non sono state chieste azioni contro membri della famiglia Castro, che di fatto continua a tenere le redini del regime instaurato con la rivoluzione guidata nel 1959 da Fidel.

Insomma, l’amministrazione Trump punta a replicare a Cuba il modello Venezuela, dove, di fronte al rifiuto di Nicolas Maduro di cedere alle minacce e le pressioni e dimettersi, con un blitz delle forze speciali Usa del 3 gennaio e la cattura del presidente si è passati al governo della sua ex vice Delcy Rodriguez, ottenendo quindi la collaborazione e adesione piena all’agenda di Washington senza un cambio di regime.

La rimozione di Diaz Canel e i cambiamenti economici strutturali

Secondo alcuni funzionari dell’amministrazione, la rimozione di Diaz Canel, considerato un falco della vecchia guardia, permetterebbe i richiesti cambiamenti economici strutturali. E Trump, che ieri ha detto di poter “fare quello che voglio di una nazione indebolita” e ormai messa in ginocchio dal suo blocco energetico che sta portando al collasso il già fragilissimo sistema economico e sociale dell’isola, da decenni sottoposta all’embargo, potrebbe rivendicare con gli americani un’altra vittoria, affermando di aver fatto cadere un altro leader di sinistra che si opponeva agli Stati Uniti.













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