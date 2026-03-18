Napoli. Sparatoria nella notte, due giovani feriti

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Sparatoria nella notte: due giovani feriti a Napoli. Hanno riferito di essere stati vittime di una rapina, un 20enne e un 24enne ricoverati questa notte al pronto soccorso del Cto di Napoli con diverse ferite d’arma da fuoco agli arti inferiori.

Il 20enne, ha riportato ferite al ginocchio, al gluteo e alla coscia, mentre il 24enne è stato raggiunto da un proiettile al polpaccio. Nessuno è in pericolo di vita.

Sul caso indaga la Polizia di Stato, con gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato San Carlo Arena, ma le indagini potrebbero essere affilate dagli investigatori della Squadra Mobile partenopea.

La versione dei due giovani è al vaglio degli investigatori. Al momento, i due feriti hanno riferito di essere stati vittime di una rapina di un orologio

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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