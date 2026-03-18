Secondigliano. Turni h24 e vacanze negate: la vita senza ferie della piazza di spaccio e le lamentele delle mogli e fidanzate

Nel cuore del rione Berlingieri, per anni il traffico di droga ha seguito ritmi quasi aziendali, al punto da trasformarsi in una sorta di lavoro senza pause. La piazza di spaccio smantellata dalla Polizia di Stato, capace di generare fino a 280mila euro l’anno, non si fermava mai: un’organizzazione rodata che imponeva turni serrati e, soprattutto, lasciava pochissimo spazio alla vita privata di chi vi lavorava.

Dietro la gestione della vendita di cocaina, secondo gli investigatori, c’era Antonio Bruno, detto “Tonino 111”, con l’obiettivo preciso di garantire un servizio continuo, 24 ore su 24. Per riuscirci, ogni membro del gruppo era incasellato in un sistema rigido di turni, tra giorno, sera e persino notte. Nessuna improvvisazione: la piazza doveva essere sempre operativa.

Ma è proprio nella quotidianità degli indagati che emerge un dettaglio significativo, quasi paradossale. Dalle intercettazioni contenute nell’ordinanza eseguita il 17 marzo nei confronti di 11 persone, affiora una realtà fatta di “ferie” negate e stanchezza accumulata. Uno degli uomini più esperti, incaricato anche dei turni notturni, continuava a lavorare persino da casa, utilizzando il cosiddetto “paniere” per consegnare le dosi senza mai interrompere l’attività.

In una conversazione con la moglie, risalente al 2022, emerge tutta la frustrazione di una vita senza pause. La donna gli chiede se riuscirà a ottenere almeno tre giorni di vacanza o se, come già accaduto, gli verranno negati all’ultimo momento. Il tono è quello di chi si confronta con un impiego qualunque, ma il contesto è ben diverso.

L’uomo stesso ammette il peso di una routine che dura da anni: mentre altri, nello stesso arco di tempo, sono riusciti a concedersi periodi di villeggiatura, lui non è mai riuscito a staccare davvero. Tredici anni senza ferie, scanditi da turni continui e dalla necessità di non lasciare mai scoperto il “servizio”.

Un’organizzazione criminale che, al di là dei numeri e dei guadagni, si reggeva su un meccanismo rigido e logorante, dove persino il concetto di vacanza diventava un lusso difficile da ottenere.