GUERRA IN IRAN, BOMBARDAMENTI A TAPPETO: FORSE UCCISO LARIJANI, CAPO DELLA SICUREZZA IRANIANA

Media: “L’Idf ha preso di mira il capo della sicurezza dell’Iran Ali Larijani. Forse è morto”
Media: “L’Idf ha preso di mira il capo della sicurezza dell’Iran Ali Larijani. Forse è morto”
L’Idf chiede l’evacuazione delle aree a Sud del fiume Zahrani
Le forze armate israeliane hanno diramato un avviso di evacuazione per i libanesi residenti nell’area a Sud del fiume Zahrani in vista di un’imminente operazione contro Hezbollah. “I raid sono in corso poichè le Forze di Difesa Israeliane (IDF) stanno operando con grande forza nella zona. Pertanto, per la vostra sicurezza, ribadiamo il nostro appello a evacuare immediatamente le vostre case e a dirigervi direttamente a nord del fiume Zahrani”, si legge nel comunicato delle Idf, “chiunque si trovi vicino a membri, strutture o armi di Hezbollah mette a rischio la propria vita”
Forti esplosioni a Teheran
Forti esplosioni sono state udite a Teheran. Lo riferiscono giornalisti dell’Afp
Oro torna sopra i 5.000 dollari l’oncia, su massimi di un mese
L’oro risale a circa 5.020 dollari l’oncia e resta vicino al suo livello minimo da quasi un mese, mentre gli operatori continuano a valutare l’impatto del conflitto in Medio Oriente sulle prospettive di inflazione e politica monetaria.
Schegge da missile intercettato su Abu Dhabi, un morto
Un cittadino pakistano è morto a Abu Dhabi a causa di schegge provenienti da un missile intercettato. Lo ha riferito l’ufficio stampa del governo. Il fatto è avvenuto nella zona di Bani Yas “in seguito all’intercettazione di un missile balistico da parte della difesa aerea”, ha precisato l’ufficio stampa di Abu Dhabi.
Macron convoca nuovo consiglio di difesa
Il presidente francese Macron ha convocato per oggi un nuovo Consiglio di difesa sul Medio Oriente. Lo annuncia l’Eliseo, come riporta Le Parisien. La nuova riunione tra ministri e funzionari responsabili delle questioni di sicurezza si svolge mentre Donald Trump esercita pressioni sulla Francia affinché risponda positivamente alla sua richiesta di assistenza per la sicurezza dello Stretto di Hormuz.
Iran a Fifa: “Spostare nostre partite in Messico”
La Federazione calcistica iraniana sta “negoziando” con la Fifa per spostare le partite del primo turno dei Mondiali di calcio dagli Stati Uniti al Messico, a causa del conflitto in Medio Oriente. Lo ha dichiarato l’ambasciata iraniana in Messico. “Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della nazionale iraniana, certamente non andremo in America”, ha detto il presidente della Federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, in un comunicato pubblicato sull’account X dell’ambasciata. “Stiamo attualmente negoziando con la FIFA affinchè le partite dell’Iran ai Mondiali si svolgano in Messico”, ha aggiunto.