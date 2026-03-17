GUERRA IN IRAN, BOMBARDAMENTI A TAPPETO: FORSE UCCISO LARIJANI, CAPO DELLA SICUREZZA IRANIANA

Iran a Fifa: “Spostare nostre partite in Messico”

La Federazione calcistica iraniana sta “negoziando” con la Fifa per spostare le partite del primo turno dei Mondiali di calcio dagli Stati Uniti al Messico, a causa del conflitto in Medio Oriente. Lo ha dichiarato l’ambasciata iraniana in Messico. “Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della nazionale iraniana, certamente non andremo in America”, ha detto il presidente della Federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, in un comunicato pubblicato sull’account X dell’ambasciata. “Stiamo attualmente negoziando con la FIFA affinchè le partite dell’Iran ai Mondiali si svolgano in Messico”, ha aggiunto.