Referendum sulla Giustizia, a Marano l’incontro pubblico “Le ragioni del NO”

Condividi

Visite: 73

16 Visite

Un momento di confronto pubblico per discutere del prossimo referendum sulla giustizia e delle motivazioni del fronte contrario alla riforma. Sabato 13 marzo, in Piazzetta della Pace a Marano di Napoli, si è svolta l’iniziativa dal titolo “Le ragioni del NO”, promossa dai comitati locali di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, FreeMarano, La Città dei Diritti e Per.

L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti politici e cittadini, riuniti per approfondire i contenuti della riforma e discutere delle possibili conseguenze sul sistema giudiziario italiano.

Tra gli interventi principali quello della senatrice Mariolina Castellone, Vicepresidente del Senato della Repubblica, affiancata da Assunta Tartaglione, presidente del Partito Democratico Napoli Metropolitano, Stefania Fanelli, coordinatrice di Sinistra Italiana Marano, e Andrea Picariello dei Giovani Democratici, presenti in rappresentanza del Comitato cittadino per il No.

La piazzetta del centro cittadino ha accolto numerosi cittadini che hanno partecipato attivamente al dibattito, ponendo domande e intervenendo nel confronto con i relatori.

«Siamo alle battute finali di una campagna referendaria che ha toccato, purtroppo, livelli molto bassi», ha dichiarato la senatrice Castellone durante il suo intervento. «Sul referendum la maggioranza continua a raccontare una versione che non corrisponde alla realtà: questa riforma non servirà a rendere la giustizia più veloce né più equa, né a garantire la certezza della pena».

Secondo la vicepresidente del Senato, il cuore della critica riguarda l’impatto istituzionale della riforma. «Questa modifica – ha aggiunto – serve solo a scardinare l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Il governo sta intervenendo su sette articoli della Costituzione senza che il Parlamento abbia potuto apporre una sola virgola».

Da qui l’appello al voto per il referendum in programma il 22 e 23 marzo. «Il primo motivo per cui dobbiamo votare NO – ha concluso Castellone – è difendere la nostra Costituzione».

L’incontro di Marano si inserisce nelle ultime settimane di campagna referendaria, con iniziative territoriali promosse dai comitati locali per informare i cittadini e stimolare la partecipazione al voto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti