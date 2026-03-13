MUGNANO, NASCE LA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA: FIRMATO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Primi passi concreti verso le elezioni amministrative a Mugnano. Ieri, presso il circolo del Partito Democratico cittadino, si è svolto un lungo incontro tra partiti e liste dell’area di centrosinistra per discutere i principali punti programmatici e avviare la definizione della coalizione che dovrà affrontare la prossima tornata elettorale.

Al termine del confronto è stato sottoscritto un documento politico che rappresenta la base di partenza per la costruzione dell’alleanza a sostegno di Pierluigi Schiattarella. A firmarlo sono stati i rappresentanti del Partito Democratico, della lista Testa Alta, di Casa Riformista, del Movimento 5 Stelle, di Europa Verde, della lista Mugnano Città Viva, di Siamo Mugnano e di Luigi Chianese, segretario della vecchia lista civica del sindaco uscente Sarnataro.

Non hanno invece aderito al documento le realtà politiche Periferia Attiva e Agorà. Il documento programmatico verrà ora inviato al candidato segretario metropolitano del Pd, Dinacci, con l’obiettivo di chiudere il quadro politico e avviare ufficialmente la campagna elettorale.

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra le forze politiche e lo stesso candidato sindaco per valutare la possibilità di accorpamenti tra alcune liste, così da costruire una coalizione più snella e compatta in vista del voto. In questa direzione va anche la scelta di non presentare la lista Schiattarella, decisione maturata dallo stesso candidato sindaco proprio per evitare un’eccessiva frammentazione della coalizione.

Il percorso del centrosinistra mugnanese entra dunque nel vivo: l’obiettivo è definire nelle prossime settimane assetto definitivo, programma e squadra con cui affrontare la sfida elettorale.