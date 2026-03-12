Esclusiva. Marano, lo Stato fa sentire la sua presenza: la prossima settimana in città il prefetto Di Bari e il procuratore Airoma

Condividi

Momento delicato per Marano, città segnata negli ultimi mesi da una nuova escalation criminale e dalle conseguenze del quinto scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche. Proprio in questo contesto, la prossima settimana è previsto un incontro istituzionale di particolare rilievo, pensato per ribadire la presenza dello Stato e la vicinanza alle istituzioni locali.

In città arriveranno il prefetto di Napoli, Michele di Bari, e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, Domenico Airoma. La visita è stata fortemente voluta dal componente della commissione straordinaria che guida il Comune, Vincenzo Cardellicchio.

L’incontro sarà anche l’occasione per rafforzare il rapporto istituzionale con la commissione straordinaria che attualmente amministra il municipio dopo lo scioglimento dell’ente. L’organismo è composto da Vincenzo Cardellicchio, Fabio Giombini e Michele Albertini.

La visita istituzionale arriva in un momento particolarmente complesso per Marano. Negli ultimi giorni la città è stata scossa da un omicidio di camorra avvenuto in strada, da un raid intimidatorio culminato in un rogo e da una pesante inchiesta che ha coinvolto l’ex ufficio del giudice di pace. Episodi che hanno riacceso l’allarme sulla presenza della criminalità organizzata sul territorio.













