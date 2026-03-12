La voce dei cittadini. Marano, 60mila abitanti e una sola ambulanza. “Ci stanno togliendo anche il diritto a essere soccorsi”

Condividi

A Marano ormai non si contano più le cose che vengono tolte. Strade dissestate, furti sempre più frequenti, rifiuti ovunque, servizi che spariscono e strutture pubbliche chiudono. E adesso anche l’emergenza sanitaria.

Negli ultimi giorni l’ASL Napoli 2 Nord ha deciso di rimuovere una delle due ambulanze che erano stabilmente presenti nella postazione dell’ASL di Marano.

Fino a pochi giorni fa entrambe le ambulanze erano appoggiate alla struttura sanitaria del territorio. Oggi ne resta soltanto una.

Una sola ambulanza per circa 60.000 abitanti.

L’altra verrà spostata a Qualiano perché , secondo quanto riferito , il direttore dell’ASL deve effettuare dei lavori nella struttura. Una motivazione che ha lasciato increduli i cittadini di Marano. Ma ciò che rende questa decisione ancora più grave è il contesto.

Circa tre anni fa a Marano era già stata tolta l’automedica, il mezzo di emergenza con medico a bordo. Da allora il territorio è rimasto solo con ambulanze di tipo India, cioè senza medico. Ora si compie un ulteriore passo indietro: non solo senza medico, ma anche con una sola ambulanza per l’intero territorio. La domanda che molti cittadini si stanno ponendo è semplice e allo stesso tempo inquietante: è possibile che un comune di 60.000 abitanti venga lasciato con un solo mezzo di soccorso?

In una realtà dove le richieste di intervento sono quotidiane e spesso simultanee, significa una cosa sola: tempi di soccorso più lunghi.

Significa che se l’unica ambulanza è impegnata in un intervento, chi ha bisogno dovrà attendere l’arrivo di un mezzo da altri comuni.

E quando si parla di emergenze sanitarie, ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte.

A Marano cresce la rabbia. Non è solo una questione di ambulanze, ma la sensazione sempre più forte che il territorio venga progressivamente svuotato di servizi essenziali.

I cittadini si sentono abbandonati.

Prima le infrastrutture lasciate al degrado.

Poi l’aumento dei furti e della criminalità.

Ora anche il ridimensionamento del servizio di emergenza sanitaria.

“Ci stanno togliendo tutto”, è il commento che si sente sempre più spesso tra la gente.

Perché qui non si parla di un lusso o di un servizio secondario.

Si parla del diritto a essere soccorsi.

Marano non è un piccolo paese di poche migliaia di abitanti. È una città grande, popolosa, complessa. Eppure oggi viene trattata come un territorio di serie B.

Ridurre il servizio di emergenza significa mettere a rischio un’intera comunità.

E chi vive qui non può più accettarlo in silenzio.

La domanda ora è rivolta alle istituzioni:

chi si assumerà la responsabilità se un soccorso arriverà troppo tardi?

Perché quando si taglia sulla sanità, quando si riducono i mezzi di emergenza, il prezzo non è burocratico.

Il prezzo, troppo spesso, lo pagano i cittadini













