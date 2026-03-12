Loculi cimitero di Marano, il prefetto Cardellicchio: “Una tela di Penelope tra passi avanti e indietro”

Condividi

La vicenda dei loculi cimiteriali mai consegnati a Marano, attesi da oltre dodici anni da numerosi cittadini – molti dei quali hanno già pagato – resta una delle questioni più delicate per l’amministrazione.

Interpellato dalla redazione di TerranostraNews, il prefetto Vincenzo Cardellicchio, membro della commissione straordinaria del Comune di Marano di Napoli, ha commentato con parole molto chiare la situazione.

“Ce la stiamo mettendo tutta e ci riusciremo. Purtroppo la questione cimitero è una tela di Penelope: si fanno continui passi in avanti e all’indietro. Un circuito vizioso alimentato da errori del passato, con il Comune che ha sbagliato tante cose, ma l’impegno è massimo”, ha dichiarato.

Parole che fotografano la complessità di una vicenda che da anni pesa su tante famiglie in attesa della consegna dei loculi. Il problema più rilevante, allo stato, dopo aver risolto le questioni relative ai collaudi, è quello delle lampade votive e della futura gestione del servizio. La ditta che doveva occuparsene, la Mastromimico, come anticipato mesi fa dal nostro giornale, non sarebbe in grado di assolvere all’impegno.













