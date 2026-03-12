Marano. Cinque Cercole, segnalati sversamenti e miasmi nella zona in cui si stanno eseguendo lavori: la denuncia di un lettore

Condividi

Una segnalazione arriva alla redazione di Terranostranews da un residente della zona di via Cinque Cercole, lato Marano. Il cittadino racconta di una situazione di forte disagio che si starebbe verificando nelle ore serali nell’area interessata dai lavori per la realizzazione dei condotti idrici per l’acqua piovana.

Secondo quanto riferito nella lettera inviata alla nostra redazione, nella zona non sarebbe presente una rete fognaria pubblica e ogni parco residenziale sarebbe dotato di propri pozzetti. Tuttavia, proprio nell’area del cantiere, alcuni residenti avrebbero notato la presenza di presunti pozzi neri con sversamenti serali, accompagnati da forti cattivi odori.

Il lettore racconta che quasi ogni sera si sentirebbe un rumore continuo, “simile a quello di una fontana d’acqua aperta”, e che nell’aria si diffonderebbe un odore molto forte, tale da costringere i residenti a chiudere porte e finestre per l’aria ritenuta irrespirabile.

Il cittadino segnala inoltre che la situazione sarebbe stata notata anche da alcuni operai presenti nel cantiere, senza però che, secondo quanto riferito, siano state effettuate segnalazioni ufficiali.

La redazione di TerranostraNews ha provveduto ad allertare sia i vigili urbani sia l’ufficio tecnico del Comune di Marano affinché possano effettuare le opportune verifiche sul posto e accertare l’eventuale presenza di sversamenti irregolari.

Dal Comune di Marano di Napoli fanno inoltre sapere che i lavori in corso nell’area non sarebbero di competenza del Comune di Marano,













