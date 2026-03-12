Didacta 2026: l’IC Amanzio Ranucci Alfieri rappresenta la Campania alla fiera dell’innovazione scolastica

Condividi

La Campania alla Fiera Didacta Italia 2026 Alla Fiera Didacta Italia 2026 di Firenze, uno degli appuntamenti più importanti dedicati all’innovazione nel mondo della scuola, è presente anche la Scuola Polo della rete delle biblioteche scolastiche della Campania, guidata dalla Prof.ssa Antonietta Guadagno, Dirigente dell’ IC Amanzio Ranucci Alfieri. A rappresentare la Rete ci sono le due docenti: Maria Cerullo, vicaria dell’IC Amanzio Ranucci Alfieri; e la docente Fulvia Giacco; entrambe componenti del Direttivo della rete regionale. All’ importante evento nazionale hanno portato l’esperienza e l’impegno delle scuole campane nella promozione della lettura e delle biblioteche scolastiche come spazi di crescita culturale. Durante la manifestazione hanno preso parte al convegno “Gli ecosistemi delle biblioteche scolastiche”, un significativo momento di confronto dedicato al ruolo sempre più strategico delle biblioteche nelle scuole: luoghi di incontro, innovazione didattica e comunità educante. L’incontro è stato anche un’occasione preziosa per dialogare e confrontarsi con le altre scuole polo delle reti delle biblioteche scolastiche delle altre Regioni d’Italia, condividendo esperienze, buone pratiche e visioni comuni per lo sviluppo di ecosistemi culturali sempre più vivi e partecipati all’interno delle comunità scolastiche. La presenza delle docenti testimonia l’impegno dell’IC Amanzio Ranucci Alfieri e della rete delle biblioteche scolastiche della Campania nel costruire una scuola aperta, inclusiva e capace di valorizzare la lettura come strumento fondamentale di cittadinanza e formazione.













