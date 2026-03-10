Guerra in Iran, Trump: “Conflitto quasi terminato”. Netanyahu: “Non abbiamo ancora finito”

Media, raid colpisce autostrada a Est Teheran, 4 morti

Un missile ha colpito «il centro dell’autostrada Bagheri di Teheran», uccidendo «quattro persone» e «danneggiando sette auto». Lo riportano i media iraniani, tra cui l’emittente Irib, secondo la quale l’autostrada è stata chiusa. Irib riporta che un missile ha colpito l’edificio della polizia stradale all’incrocio tra le autostrade Soleimani e Bagheri, nella parte orientale di Teheran. Il direttore generale della Fondazione per l’edilizia abitativa della provincia di Markazi ha inoltre segnalato danni ad almeno 265 unità civili a Khomeyn, che è stata bersaglio di attacchi americani e israeliani a causa della presenza di una base e di strutture missilistiche dei Pasdaran, riporta il servizio in farsi della Bbc.