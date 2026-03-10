Marano, anziano investito in zona villetta San Rocco: pirata della strada fugge

Condividi

Un anziano è stato investito nella zona della Villetta San Rocco, a Marano di Napoli. L’automobilista che lo ha travolto non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito subito dopo l’impatto.

A prestare i primi aiuti è stata una donna del posto che, accortasi dell’accaduto, ha accompagnato l’uomo in ospedale. I medici gli hanno riscontrato ferite serie alla gamba e al piede.

