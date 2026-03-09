Omicidio a Marano, niente cerimonia in chiesa per Palumbo. Il diniego della Questura

Condividi

Il diniego della Questura blocca i funerali pubblici per Castrese Palumbo, ucciso pochi giorni fa in un agguato in pieno centro a Marano.

La salma dell’uomo, ancora sotto sequestro giudiziario, non sarà esposta né accompagnata da cerimonie religiose. Dopo le procedure disposte dall’autorità giudiziaria, il corpo sarà trasferito direttamente dall’ospedale al cimitero.

Il provvedimento della Questura vieta lo svolgimento dei funerali in chiesa e qualsiasi forma di cerimonia pubblica, una decisione che viene adottata nei casi ritenuti sensibili per l’ordine e la sicurezza pubblica. Palumbo era stato ucciso in un agguato armato avvenuto in pieno centro cittadino, episodio che ha scosso la comunità locale e su cui sono ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine.













