GUERRA IN IRAN, LA NATO INTERCETTA MISSILE SUI CIELI DELLA TURCHIA. MACRON: MISSIONE PER DIFENDERE CIPRO

I vertici Ue: pronti a facilitare ritorno a negoziati

Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno avuto uno scambio di opinioni con i leader di Giordania, Egitto, Bahrein, Libano, Siria, Turchia, Armenia, Iraq, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Oman sugli ultimi sviluppi della guerra in Iran, compresi gli inaccettabili attacchi contro i paesi della regione e l’impatto sulla sicurezza energetica. Ancora una volta, “hanno condannato gli attacchi indiscriminati dell’Iran e hanno espresso la loro piena solidarietà alla popolazione della regione”. I presidenti hanno inoltre “ringraziato i leader della regione per l’assistenza e il supporto forniti nel rimpatrio di decine di migliaia di cittadini europei rimasti bloccati nei loro paesi allo scoppio della guerra”. L’Unione europea è un “partner affidabile e di lunga data per la regione in questi momenti difficili ed è pronta a contribuire in ogni modo possibile per contribuire a disinnescare la situazione e facilitare il ritorno al tavolo dei negoziati”.