Benevento. Uccise e decapitò il fratello, la Corte di Assise lo condanna all’ergastolo

Uccise e decapitò il fratello con un’ascia mentre dormiva ed oggi Benito Miarelli, 59 anni di Pannarano (Benevento), ritenuto capace di intendere e di volere, è stato condannato all’ergastolo dalla Corte di Assise di Benevento. In base alla ricostruzione degli inquirenti, la sera del 3 luglio 2024, nell’abitazione di famiglia a Pannarano, Benito Miarelli avrebbe ucciso nel sonno il fratello settantenne Annibale e, dopo averlo decapitato, portò in strada la testa del congiunto.













