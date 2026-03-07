Fico: ‘gestione acqua deve rimanere pubblica’, stop ai privati

La Giunta regionale guidata da Roberto Fico stoppa il progetto di gestione pubblico-privata dell’acqua varato nella scorsa consiliatura sotto l’egida di Vincenzo De Luca.

L’esecutivo ha fermato, infatti, la selezione del socio privato cui affidare la gestione di Grandi Reti Idriche Campane, la spa costituita lo scorso anno e chiamata a gestire le reti più importanti, come l’Acquedotto campano occidentale e il nascente invaso di Campolattaro.

La precedente giunta regionale aveva emanato un bando di gara per la selezione del socio privato al 49% (la maggioranza della Gric sarebbe rimasta in mano pubblica) che avrebbe ricevuto però anche l’affidamento trentennale della gestione della grande adduzione primaria di interesse regionale.