Parcheggi a Marano e commissioni sulle app: una riflessione da cittadino

Gentile Direttore,

da cittadino di Marano vorrei condividere una riflessione sul sistema dei parcheggi a pagamento e sull’utilizzo delle app digitali per la sosta, come EasyPark. Si tratta di strumenti sicuramente comodi, che consentono di pagare il parcheggio senza recarsi al parcometro e di gestire meglio i tempi di sosta. Tuttavia, per molti cittadini sta emergendo anche un problema legato ai costi aggiuntivi.

Oltre alla tariffa della sosta prevista per le strisce blu, infatti, l’applicazione applica una commissione per ogni transazione. In alcuni casi questa commissione può arrivare a circa il 15% del costo della sosta, con un minimo di circa 0,35 euro per ogni operazione. Può sembrare una cifra contenuta, ma se si moltiplica per centinaia o migliaia di soste quotidiane si comprende come il peso economico complessivo ricada interamente sugli utenti.

Facendo un semplice esempio: se ipotizziamo 1.000 parcheggi pagati al giorno tramite app e una commissione minima di 0,35 euro, si arriverebbe a circa 350 euro al giorno, oltre 9.000 euro al mese e più di 100.000 euro all’anno pagati complessivamente dai cittadini sotto forma di commissioni.

Il punto non è mettere in discussione l’utilità della tecnologia o il servizio offerto dalle app, ma chiedersi se il modello adottato sia il più equilibrato possibile. In molti Comuni, infatti, il costo del servizio digitale viene integrato nella tariffa oraria della sosta o gestito direttamente dall’ente, evitando che ogni singola transazione comporti un costo aggiuntivo per l’utente.

Forse sarebbe utile aprire una riflessione pubblica anche a Marano di Napoli su questo tema: valutare alternative, migliorare la trasparenza dei costi e capire se esistono soluzioni che rendano il sistema della sosta più semplice e sostenibile per tutti, soprattutto per residenti e lavoratori che utilizzano quotidianamente questi servizi.

Il confronto civile e costruttivo può aiutare a migliorare i servizi pubblici e a trovare soluzioni più equilibrate per la comunità.

Cordialmente

Un cittadino













