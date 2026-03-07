GUERRA IN IRAN, PORTAEREI FORD NEL MAR ROSSO. SCONTRI AL CONFINE CON IL LIBANO

I media ufficiali libanesi hanno riferito stamattina che sono scoppiati scontri mentre le forze israeliane tentavano un’operazione lungo il confine tra Libano e Siria, con il gruppo militante Hezbollah che ha dichiarato il coinvolgimento dei suoi combattenti. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani su Nabi Sheet, nel Libano orientale, hanno causato la morte di almeno 16 persone, mentre Hezbollah ha affermato che le truppe israeliane si erano infiltrate nella città dall’alto. Non ci sono stati commenti immediati da parte dell’esercito israeliano, che ha lanciato numerosi attacchi e inviato truppe di terra in Libano da quando il gruppo Hezbollah, sostenuto da Teheran, ha lanciato missili contro Israele lunedì per vendicare l’uccisione del leader supremo iraniano Ali Khamenei. Se confermato, l’ultimo raid segnalato sarebbe il più profondo che le forze israeliane abbiano raggiunto in Libano da quando le truppe delle unità speciali hanno arrestato l’agente di Hezbollah Imad Amhaz nella città settentrionale di Batroun nel novembre 2024. La Nna ha affermato che “si stanno verificando scontri sulla catena montuosa orientale lungo il confine tra Libano e Siria… per respingere i tentativi di sbarco israeliani”. Ha indicato la posizione come Nabi Sheet, nel distretto orientale di Baalbek, dove Hezbollah detiene il controllo. Hezbollah ha affermato in un comunicato che i suoi combattenti avevano “osservato l’infiltrazione di quattro elicotteri dell’esercito nemico israeliano dalla direzione siriana”. Dopo l’atterraggio, le truppe in avanzata “sono state attaccate da un gruppo” di combattenti di Hezbollah mentre raggiungevano il cimitero di Nabi Sheet, ha affermato Hezbollah, notando l’uso di armi leggere e medie. “Lo scontro si è intensificato dopo che le forze nemiche sono state scoperte”, ha aggiunto, affermando che le truppe israeliane hanno lanciato intensi attacchi e hanno iniziato a evacuare. Un comunicato separato ha affermato che i combattenti di Hezbollah hanno lanciato razzi mentre le forze israeliane si ritiravano. Le immagini condivise sui social media hanno mostrato ondate di colpi d’arma da fuoco in aria.