Napoli-Torino, un uomo in manette e 3 i denunciati. Il bilancio dei carabinieri

La partita di serie A tra Napoli e Torino può essere la cornice perfetta per eludere i controlli. Lo sanno bene i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli che durante il match hanno effettuato un servizio a largo raggio nella zona dello stadio Diego Armando Maradona. Alla fine dei 90 minuti questo è il risultato: un arresto, 3 le denunce a piede libero e 4 le persone segnalate per uso di droga.

A finire in manette è un 58enne, già noto alle forze dell’ordine, che è stato sorpreso a cedere 4 dosi di cocaina tra le auto in sosta. Dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio. E’ in attesa di giudizio.

Denunciati anche 2 parcheggiatori abusivi e un uomo per divieto di ritorno nel comune di Napoli sorpreso a piazzale Tecchio con la sciarpetta azzurra al collo.













