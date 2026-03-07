Agguato a Marano, ucciso Castrese Palumbo, alias o’ Svitapierno

Condividi

Visite: 9.313

198 Visite

Agguato a Marano. Ucciso un yomo in via Svizzera. Sul posto i carabinieri. Dalle prime informazioni sembra che un commando abbia fatto fuoco contro un’auto al bordo della quale c’era la vittima. Seguiranno aggiornamenti.

L’identità del cadavere rinvenuto appartiene a Castrese Palumbo alias o’ svitapierno, storico elemento di spicco del Clan Nuvoletta. Palumbo è il nonno dell’uomo che, oltre un anno fa, travolse e uccise in auto Corrado Finale ed era anche il padre di un uomo che si tolte la vita in carcere anni fa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti