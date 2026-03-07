AGGUATO DI CAMORRA ANCHE AD ARZANO: LA VITTIMA E’ ARMANDO LUPOLI

Momenti di terrore oggi ad Arzano, dove Armando Lupoli, pregiudicato residente a Casavatore, è stato vittima di un agguato in via Mazzini. L’uomo è deceduto in ospedale.

Secondo le prime informazioni, Lupoli sarebbe stato raggiunto da uomini a bordo di uno scooter che hanno aperto il fuoco contro di lui. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sul numero di colpi esplosi né sulle eventuali altre persone coinvolte.

Lupoli è noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a spaccio di droga e rapina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e identificare i responsabili.

