Scafati, scambio politico-mafioso: sindaco Aliberti assolto anche in Appello

La Corte di Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello della Procura della Repubblica di Salerno che aveva impugnato la sentenza di assoluzione con formula piena nei confronti del Sindaco Pasquale Aliberti: Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Il giudice ha ritenuto “inammissibile” la richiesta di appello del Pubblico Ministero contro la sentenza di primo grado che mi assolveva perché “il fatto non sussiste”.

Con questa decisione si chiude definitivamente una vicenda giudiziaria durata tredici anni. Tredici anni (13). Tredici anni in cui questa storia è stata raccontata, commentata, chiacchierata, giudicata, spesso derisa. Tredici anni in cui su di me è stato gettato fango. Fango e ancora fango. Tredici anni di sofferenza, di processi, di attese. Tredici anni in cui ho conosciuto il gelo delle manette, il gelo di una cella, il gelo dell’isolamento, il gelo degli sguardi di chi mi accusava, il gelo di un innocente in carcere.













