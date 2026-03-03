IRAN, MELONI: IL CAOS MONDIALE E’ STATO ORIGINATO DALLA GUERRA IN UCRAINA

Condividi

Visite: 90

51 Visite

Rilancio dell’azione diplomatica per far fronte alla “preoccupante” escalation in Medio Oriente dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran, impegno per mettere in sicurezza i tantissimi italiani nella zona di guerra, che si fa sempre più ampia. Sono gli obiettivi che Giorgia Meloni chiarisce in una intervista al Tg5, intervenendo per la prima volta dopo i massicci bombardamenti su Teheran e la reazione del Paese degli Ayatollah.

“Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha deliberatamente attaccato un suo vicino”, spiega la presidente del Consiglio, chiamando in causa il conflitto scatenato da Putin quattro anni fa: “Era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos“.

Ora la guerra tocca l’Europa, come dimostra l’attacco a Cipro, e Meloni non nasconde i suoi timori. “L’obiettivo è ovviamente che la crisi non dilaghi – dice la premier – ma penso che nulla possa andare meglio se l’Iran non ferma i suoi attacchi nei confronti dei paesi del Golfo che sono totalmente ingiustificati”, aggiunge.

Riguardo il nuovo conflitto nel Golfo, con l’escalation dopo gli attacchi Usa e Israele all’Iran di sabato mattina, Meloni spiega che con l’ex Persia “l’accordo” sul nucleare “è fallito e Stati Uniti e Israele hanno deciso di attaccare senza il coinvolgimento dei partner europei”, confermando l’iniziativa unilaterale di Washington e Tel Aviv. Il governo, assicura “è ovviamente è impegnato a dare assistenza alle migliaia di italiani che sono rimaste bloccate, particolarmente nei paesi del Golfo”, per questo “siamo in contatto con quei Paesi, siamo in contatto con i nostri partner europei”. E’ la linea su cui si attesta il governo, già ribadita dai ministri Tajani e Crosetto nel corso dell’audizione in Senato, sottoponendosi al fuoco di fila delle domande dei gruppi di opposizione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti