Marano, la maxi perdita di via Colombo: operai e tecnici comunali impegnati fino a tarda sera

Si continua a lavorare senza sosta per risolvere la grande perdita idrica che dal pomeriggio sta interessando via Cristofaro Colombo, nel territorio di Marano di Napoli.

Sul posto sono impegnati i tecnici e gli operai del Comune, insieme a una ditta specializzata incaricata di individuare e riparare il guasto. L’intervento è proseguito per tutta la giornata e, fanno sapere dagli uffici competenti, andrà avanti fino alla completa risoluzione della problematica.

Si tratta di una delle tante criticità che nelle ultime settimane stanno interessando il territorio cittadino. L’Ufficio Manutenzioni è infatti operativo su più fronti, con priorità agli interventi legati al dissesto stradale, altra emergenza che richiede attenzione costante.













