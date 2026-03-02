M5S, SALVATORE MICILLO: AMMINISTRATIVE, PERCORSO CONDIVISO CON IL PD SUI TERRITORI. LE SCELTE SI FARANNO INSIEME

Visite: 24

Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il segretario regionale Piero De Luca, con il quale abbiamo condiviso in modo chiaro e trasparente la nostra visione politica e le nostre posizioni in merito al percorso da costruire sui territori.

Oggi, invece, si è svolto un tavolo provinciale casertano per le amministrative in Terra di Lavoro. Al confronto ha partecipato anche il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle della provincia di Caserta, Giuseppe Buompane.

Sia nell’incontro con il segretario regionale del Partito Democratico sia oggi, alla presenza delle forze progressiste, abbiamo ribadito con determinazione le nostre posizioni: piena chiarezza su candidature e programmi, nessuna fuga in avanti, nessuna scelta calata dall’alto. Servono percorsi realmente condivisi e decisioni ampiamente partecipate, nel rispetto delle comunità locali e delle forze politiche e civiche coinvolte.

Come Movimento 5 Stelle siamo disponibili a un lavoro di massima condivisione, con l’obiettivo di costruire un campo solido e credibile, fondato su contenuti, visione e metodo. Uno schema che possa richiamare e replicare sui territori tanto il modello delle regionali con Roberto Fico quanto il modello Napoli, dove l’unità del campo progressista si è costruita su basi programmatiche chiare e su una leadership condivisa.