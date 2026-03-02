MORTO IL SUPER BOSS DI MAFIA NITTO SANTAPAOLA: AVEVA 87 ANNI

19 Visite
Era considerato uno degli boss mafiosi più potenti e sanguinari. Detenuto al 41 bis nel carcere di Opera, era stato ricoverato in ospedale lo scorso 25 febbraio.
È morto presso l’Ospedale “San Paolo” di Milano, per cause naturali, Nitto Santapaola, all’anagrafe Benedetto, uno dei boss mafiosi più potenti e sanguinari di Cosa Nostra. Era detenuto al 41 bis nel carcere di Opera. Il ricovero in nosocomio era avvenuto il 25 febbraio.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews