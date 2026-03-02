Marano, auto rubata in pieno giorno davanti all’Asl: cittadini esasperati

Condividi

Visite: 289

24 Visite

Ancora un furto in pieno giorno a Marano. Stavolta nel mirino dei ladri è finita un’Alfa Romeo MiTo bianca, di circa 13 anni, parcheggiata in via Musella, nei pressi del distretto sanitario dell’ASL Napoli 2 Nord.

Il proprietario aveva lasciato l’auto per recarsi all’interno della struttura sanitaria. Al ritorno, la vettura era sparita. Nessun rumore, nessun segnale evidente: un colpo rapido, consumato sotto gli occhi inconsapevoli di passanti e utenti della zona.

L’episodio si inserisce in un’escalation che sembra non avere fine. Negli ultimi tempi si moltiplicano le segnalazioni di auto rubate, abitazioni svaligiate e perfino ragazzini minacciati per sottrarre loro cellulari e oggetti personali. Un clima di crescente insicurezza che preoccupa i residenti, sempre più esasperati e in cerca di risposte.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti