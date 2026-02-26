Marano, il Comune verso l’adesione alla rottamazione quinquies. I commissari: “Sarà fatto”

Il Comune di Marano si prepara ad aderire alla rottamazione quinquies. I commissari straordinari hanno ribadito che a breve sarà varato il provvedimento che consentirà all’ente di rientrare nella definizione agevolata dei debiti, misura attesa da settimane da numerosi professionisti e contribuenti del territorio.

Negli ultimi giorni, infatti, diversi tecnici e operatori economici hanno sollecitato l’amministrazione comunale affinché procedesse rapidamente con l’adesione, ritenuta uno strumento utile per regolarizzare le posizioni debitorie e alleggerire il contenzioso.

Dalla struttura commissariale filtra l’intenzione di chiudere l’iter in tempi brevi, così da offrire un quadro certo ai cittadini interessati e consentire agli uffici di avviare le procedure conseguenti.

