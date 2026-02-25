Marcianise, inaugurato il nuovo servizio di Otorinolaringoiatria: un passo avanti per la sanità del territorio

Oggi è una giornata di grande orgoglio per l’ASL Caserta e per l’intero territorio: è stato ufficialmente inaugurato il nuovo servizio di Otorinolaringoiatria presso l’Ospedale di Marcianise.

Un momento significativo che segna un passo concreto nel potenziamento dell’offerta sanitaria locale, con l’obiettivo di garantire ai cittadini prestazioni specialistiche di elevato livello per la diagnosi e la cura delle patologie del distretto ORL e dei disturbi correlati.

All’inaugurazione hanno preso parte i vertici aziendali: il Direttore Generale Antonio Limone, la Direttrice Sanitaria Laura Leoncini, il Direttore di Dipartimento Bruno Di Maggio e il Direttore Sanitario Aziendale Domenico Perri, il Commisario Prefettizio di Marcianise Biagio Del Prete. La loro presenza testimonia l’attenzione costante verso il rafforzamento della rete ospedaliera e la volontà di investire in servizi sempre più qualificati e accessibili.

Come Direttore Responsabile del reparto, desidero sottolineare che questo rappresenta un primo tassello fondamentale di un percorso più ampio di crescita e innovazione. Il nuovo servizio di otorino è dotato di tecnologie qualitative e quantitative di standard elevato, strumenti diagnostici di ultima generazione che consentono una valutazione accurata e tempestiva delle principali patologie del distretto otorinolaringoiatrico: disturbi dell’udito, patologie naso-sinusali, problematiche della voce, vertigini e disturbi dell’equilibrio.

L’attivazione del servizio orl non è solo un ampliamento strutturale, ma un investimento concreto sulla qualità delle cure e sulla presa in carico del paziente. Offrire risposte tempestive, ridurre le liste d’attesa e garantire percorsi diagnostico-terapeutici appropriati significa mettere realmente al centro la persona.

L’inaugurazione di oggi rappresenta dunque un segnale forte per Marcianise e per l’intero territorio: una sanità pubblica che cresce, si rinnova e punta sull’eccellenza professionale e tecnologica.

Con questo nuovo servizio, l’Ospedale di Marcianise consolida il proprio ruolo di presidio sanitario di riferimento, rafforzando la fiducia dei cittadini e confermando l’impegno dell’ASL Caserta verso standard sempre più elevati di assistenza e innovazione.

Dott. Pietro Gagliardi

Direttore Responsabile di Otorinolaringoitria ospedale di marcianise