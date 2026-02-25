Marano, nel “Giardino dei Ciliegi” nascerà un nuovo parco urbano: lavori entro giugno

A Marano il “Giardino dei Ciliegi” si prepara a cambiare volto: nell’area, in parte comunale e in parte privata, sorgerà un nuovo parco urbano che dovrà essere completato entro il mese di giugno.

Si chiude così una pagina rimasta per anni incompiuta. In passato, nello stesso spazio, era prevista la realizzazione di una piscina con annesso bar: un progetto mai decollato, ma che era comunque costato risorse all’ente per la sola fase di progettazione.

Ora si volta pagina. Il parco sarà realizzato da SMA Campania grazie a fondi Fesr della Regione Campania, senza alcun costo per le casse comunali.

L’obiettivo è restituire alla cittadinanza uno spazio verde attrezzato e fruibile, trasformando un’area a lungo segnata da progetti mancati in un luogo di aggregazione e vivibilità per il territorio.