Marano. “Tra poesia e natura: LIBRIAMOCI 2026 al Convento di Santa Maria degli Angeli”

n armonia con il Creato – LIBRIAMOCI 2026 Nel cuore del Convento di Santa Maria delle Grazie, tra gli affreschi dedicati a San Francesco d’Assisi e nel segno degli 800 anni dalla sua morte, prende vita un incontro di letture e voci che invita bambini e adulti a riscoprire il nostro posto nel Creato. L’evento, promosso dal gruppo docenti dell’IC Amanzio Ranucci Alfieri nell’ambito di Libriamoci e del progetto Bibliotechiamo, rientra nella volontà dell’Istituto di aprirsi al territorio e costruire comunità educanti, accogliendo non solo gli alunni ma anche genitori e cittadinanza, per favorire la diffusione della lettura come esperienza condivisa. L’evento proposto intreccia poesie, albi illustrati e drammatizzazioni in un unico cammino narrativo: dall’unità del tutto alla responsabilità verso il mondo che abitiamo. Si apre con la poesia “Uno” di Alessia Rigoli, che ci ricorda l’appartenenza reciproca di ogni forma di vita. Prosegue con l’albo “Qui con te” di M. H. Clark e Isabella Arsenault, celebrazione della presenza e della cura. La narrazione continua con “La bambina Sirena” di Silvia Vecchini, storia di ascolto e relazione profonda con la natura. Le parole diventano poi gesto e scena nelle drammatizzazioni tratte da “Una famiglia allargata, cane compreso” di Marianna Scagliola, interpretate dagli studenti del progetto guidati dalla docente Antonella Nappi. Il percorso si chiude con “A rifare il mondo” di Alessia Rigoli: un invito poetico a ricostruire l’armonia tra esseri umani e Creato, nello spirito francescano che abita il luogo che ci accoglie.Un incontro di comunità, arte e natura, per ricordare che siamo parte della stessa storia vivente.LIBRIAMOCI 2026 – BibliotechiamoConvento di Santa Maria degli Angeli, Marano di Napoli