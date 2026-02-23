Messico nel caos dopo l’uccisione di El Mencho: Farnesina invita a evitare spostamenti

La presidente Claudia Sheinbaum ha riferito su X che l’operazione condotta dalle forze federali — culminata nell’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto “El Mencho” — ha provocato posti di blocco e violenze in diversi Stati. Ha assicurato il pieno coordinamento con i governi locali, invitando la popolazione a restare informata e mantenere la calma, e ha espresso riconoscimento a Esercito, Guardia Nazionale e forze di sicurezza, ribadendo l’impegno per pace e legalità.

Intanto la Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Farnesina), attraverso il portale “Viaggiare Sicuri”, segnala scontri e operazioni di sicurezza in varie aree del Paese e raccomanda di attenersi alle indicazioni delle autorità locali, evitando spostamenti non essenziali. L’Ambasciata d’Italia a Città del Messico resta reperibile per emergenze gravi.