Pos e scontrini, nuove regole per negozi e locali

La misura si inserisce nel percorso di digitalizzazione degli adempimenti fiscali già avviato negli ultimi anni, con l’introduzione dello scontrino elettronico e la trasmissione automatica dei dati all’Amministrazione finanziaria. L’obiettivo è rendere coerenti e allineati i flussi relativi agli incassi elettronici e quelli relativi alle vendite certificate, così da ridurre possibili discrepanze tra pagamenti effettuati con carta o strumenti digitali e documenti commerciali emessi.