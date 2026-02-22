NAPOLI: 14enne al volante, denunciato con due 17enni. Carabinieri sequestrano centraline per rubare auto

Scatta l’alt ma i 3 si comportano come adulti. Non stiamo facendo nulla di male, dicono.

Dopo aver spiegato loro che guidare a 14 anni è reato, i militari trovano nell’auto 2 centraline elettroniche alterate. Di quelle utilizzate per forzare le difese tecnologiche delle auto di ultima generazione.

Sono stati tutti denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Il 14enne risponderà anche di guida senza patente.