PAURA NEL CENTRO DI MARANO: SCOOTER IN UNA BUCA. FERITO IN OSPEDALE, STRADA CHIUSA

Incidente nel pomeriggio a Via Merolla, a Marano. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter con a bordo un uomo e la moglie sarebbe finito a terra, forse dopo aver centrato una delle numerose buche presenti sull’asfalto. L’impatto è stato violento.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza intervenuta sul posto. Presenti anche i vigili per i rilievi del caso e per gestire la viabilità: la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza l’area. Restano da chiarire con esattezza le cause dell’incidente.

