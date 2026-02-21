Calvizzano-Marano, incidente in via Adda: il ragazzo sta bene

Condividi

Incidente nella tarda serata di venerdì in via Adda, a Calvizzano, al confine con Marano, nei pressi della pizzeria Whatsapp.

Un ragazzo, a bordo di uno scooter, si è scontrato con un’auto per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto ha fatto temere il peggio, ma fortunatamente le ferite riportate sarebbero lievi.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica per i primi soccorsi: il giovane è stato medicato e trasportato in ospedale per accertamenti. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio.













