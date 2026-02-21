MORTE DOMENICO, MELONI: “RICORDEREMO QUESTO PICCOLLO GUERRIERO”

Condividi

Visite: 11

9 Visite

Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato”. Così il premier Giorgia Meloni.

“Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce su questa terribile vicenda”.

Il piccolo, trapiantato con un cuore lesionato giunto da Bolzano a Napoli e in coma dal giorno dell’intervento il 23 dicembre, si è spento dopo 12 ore in terapia del dolore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti