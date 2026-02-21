MORTE DOMENICO, MELONI: “RICORDEREMO QUESTO PICCOLLO GUERRIERO”

"Patto per la terza età. DDL sulla Giustizia. Progetto Stazioni sicure. Incontri in Algeria e Libia per fare dellItalia lhub energetico dEuropa. Contrasto allimmigrazione irregolare. Aggiornamento sul lavoro del Governo. #gliappuntidiGiorgia" così un tweet della premier Giorgia Meloni, 29 gennaio 2023. TWITTER GIORGIA MELONI +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato”. Così il premier Giorgia Meloni.

“Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce su questa terribile vicenda”.

Il piccolo, trapiantato con un cuore lesionato giunto da Bolzano a Napoli e in coma dal giorno dell’intervento il 23 dicembre, si è spento dopo 12 ore in terapia del dolore.

