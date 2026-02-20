Milano-Marano. Mafia, frodi e reati tributari. La Cassazione pone la parola fine sul caso di Massimiliano Noviello: il ricorso è inammissibile

Condividi

La Corte di Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso della Procura Europea (EPPO) contro l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Milano aveva già disposto la revoca della custodia cautelare in carcere per Massimiliano “Massimo” Noviello, 55 anni, originario di Marano, nell’ambito dell’inchiesta sulle frodi carosello e reati tributari aggravati dall’agevolazione a consorterie mafiose e da presunte connessioni criminali transnazionali.

Nella vasta indagine coordinata dall’EPPO e condotta dalla Guardia di Finanza, le accuse contestate includevano un’articolata frode carosello intracomunitaria finalizzata all’evasione dell’IVA e all’agevolazione di sodalizi criminali, con centinaia di indagati e sequestri per centinaia di milioni di euro.

La difesa di Noviello, assistito dall’avvocato penalista Onofrio Fioretto, aveva sostenuto l’assenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto alla misura cautelare applicata in fase iniziale e alle accuse contestate. In seguito, il Riesame aveva già accolto tali argomentazioni, rilevando tra l’altro profili di inutilizzabilità di intercettazioni che costituivano parte dell’impianto accusatorio.

Con la decisione odierna della Suprema Corte (l’accusa era stata sostenuta dal procuratore europeo) di dichiarare inammissibile il ricorso della Procura Europea, si chiude definitivamente la vicenda cautelare: la scarcerazione di Noviello non è quindi frutto di vizi formali, ma dell’accertata insufficienza degli elementi indiziari in relazione alla custodia preventiva.













