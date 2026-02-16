Niscemi, stanziati altri 150milioni per la frana: l’annuncio di Meloni

Fondi per 150 milioni e il capo della protezione civile Fabio Ciciliano commissario straordinario per l’emergenza post-frana a Niscemi: mercoledì il decreto legge approda in Consiglio dei ministri.
Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni in visita nel paese siciliano colpito dallo smottamento. La premier ha fatto una ricognizione nelle zone devastate dalla frana e nelle aree colpite dal ciclone Harry, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. Meloni ha poi incontrato un gruppo di sfollati nel Municipio.
“Niscemi è il comune più monitorato d’Europa. Stiamo prevedendo fondi tra ordinari e immediati su tre direttrici: la demolizione degli edifici, la messa in sicurezza e l’acquisto di nuovi immobili”, ha detto la premier.