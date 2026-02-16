Niscemi, stanziati altri 150milioni per la frana: l’annuncio di Meloni

Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni in visita nel paese siciliano colpito dallo smottamento. La premier ha fatto una ricognizione nelle zone devastate dalla frana e nelle aree colpite dal ciclone Harry, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. Meloni ha poi incontrato un gruppo di sfollati nel Municipio.

“Niscemi è il comune più monitorato d’Europa. Stiamo prevedendo fondi tra ordinari e immediati su tre direttrici: la demolizione degli edifici, la messa in sicurezza e l’acquisto di nuovi immobili”, ha detto la premier.