Calvizzano, sindaco Pirozzi sfiduciato. La Procura di Napoli Nord accende i riflettori su una gara

Clima incandescente in città, dove la crisi politica – culminata con la sfiducia al sindaco Giacomo Pirozzi – si intreccia ora con gli accertamenti della Procura della Repubblica di Napoli Nord. Nelle scorse ore i magistrati aversani hanno avviato le attività di rito.

La rottura politica, esplosa formalmente con la firma della sfiducia davanti al notaio Cante di Qualiano, era in realtà nell’aria da mesi. Da tempo, infatti, si registravano fibrillazioni all’interno della maggioranza e un fitto botta e risposta a distanza tra Pirozzi e uno dei consiglieri poi firmatari dell’atto, Luciano Borrelli, indicato come possibile candidato sindaco alle prossime amministrative di primavera. Un confronto diventato via via più aspro, fatto di dichiarazioni pubbliche e repliche incrociate. Pirozzi, che aveva già annunciato di non volersi ricandidare alle prossime elezioni, aveva parlato apertamente di “tradimento umano prima ancora che politico”, lasciando intendere una frattura personale profonda oltre che istituzionale.

Secondo quanto sostenuto dall’ex primo cittadino fin dalle ore successive alla sfiducia, alla base della rottura non ci sarebbero state soltanto ambizioni elettorali, quelle di Borrelli in primis, ma anche contrasti su atti amministrativi ritenuti delicati. In particolare, una gara per la futura riscossione dei tributi comunali che Pirozzi non avrebbe voluto approvare e su cui, a suo dire, si sarebbero concentrati forti interessi. Proprio su questo aspetto si starebbero concentrando le verifiche della Procura di Napoli Nord. Allo stato non si esclude l’acquisizione di atti presso il municipio, comprese alcune proposte di delibera o pareri legati alla procedura. Mentre la magistratura approfondisce, insomma, in città il clima resta teso e il dibattito politico più acceso che mai. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive sia sul piano giudiziario sia su quello politico, in vista di una campagna elettorale che si preannuncia già carica di tensione e colpi di scena.

Intanto uno dei papabili candidati sindaco alle prossime comunali nella giornata di oggi ha pubblicato un post molto significativo, Luciano Borrelli su un gruppo facebook di Calvizzano, scrive quanto segue: “VERGOGNATEVI. Usare la malattia di una persona per fare polemica è qualcosa che non dovrebbe nemmeno essere preso in considerazione. È un gesto meschino, che parla da sé e che dice molto di chi lo compie. Ci sono confini che non andrebbero mai superati. Mettere in giro la voce che, se diventassi Sindaco, non riuscirei a portare a termine il mandato perché ,tanto morirei, è di una crudeltà assurda. Questo non è confronto politico, è mancanza totale di rispetto. La malattia non è uno strumento da brandire contro qualcuno. Non è un’arma, né un argomento da bar. È un fatto intimo e delicato, che coinvolge una persona e la sua famiglia. È un percorso fatto di momenti difficili, di paura, ma anche di forza e speranza. Chi non lo ha vissuto dovrebbe almeno avere il buon senso di tacere. Oggi sto bene, ho superato alla grande questo momento e ne sono profondamente grato. Ma la vita è fragile per tutti. Nessuno può sapere cosa gli riserverà il domani, né chi ricopre un incarico pubblico né chi passa il tempo a scrivere cattiverie dietro uno schermo. Io credo che ci sia Qualcuno più grande di noi che guida il nostro destino. Ed è anche per questo che servirebbero più rispetto, più misura, più umanità. Forse pensate che tutto questo possa abbattermi. È esattamente il contrario. Mi rende ancora più determinato, ancora più convinto di portare avanti le idee e i progetti che ho in mente per la nostra comunità. Non permetterò che una parte così personale della mia vita venga trasformata in fango. Non mi lascio definire da una malattia e non mi faccio fermare dalle malelingue. La vera forza non sta nell’offendere, ma nell’andare avanti con dignità. Ed è quello che continuerò a fare, con ancora più determinazione di prima.”













