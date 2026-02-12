Marano, dal 16 febbraio atti comunali completamente informatizzati. Cardellicchio: “Una svolta per trasparenza e democrazia”. Fino ad oggi delibere e determine ancora e solo in versione cartacea

Dal 16 febbraio il Comune di Marano manda definitivamente in archivio il cartaceo e porta a regime l’informatizzazione degli atti amministrativi. Una svolta attesa da tempo che segna l’ingresso degli uffici comunali in una nuova fase di modernità e trasparenza.

Fino ad oggi, infatti, si è continuato a privilegiare delibere e determine in formato cartaceo, una modalità che – secondo più osservatori – poteva prestarsi a criticità, come correzioni postume o sostituzioni di atti. Un sistema ormai superato, che lasciava margini poco compatibili con gli standard attuali di controllo e tracciabilità.

Con l’operazione avviata dai commissari straordinari, cambia tutto: ogni atto sarà digitalizzato e tracciabile, garantendo maggiore sicurezza, certezza delle procedure e accessibilità. Un passo significativo verso una gestione amministrativa più chiara e lineare.

Per il prefetto Vincenzo Cardellicchio si tratta di “una misura importante per la trasparenza e la democrazia”. Un’affermazione che sintetizza il senso dell’intervento: rafforzare i principi di legalità e rendere l’azione amministrativa pienamente verificabile.

Una modernizzazione che molti definiscono necessaria da tempo. Dal 16 febbraio, per Marano, si apre una nuova stagione amministrativa all’insegna della trasparenza.