Richieste ai commissari di Marano: “Aderire alla rottamazione quinquies”

Condividi

Visite: 206

54 Visite

Gentile direttore, in riferimento alla possibilità di rottamazione del debito fiscale del cittadino in base alla ROTTAMAZIONE quienquies , emanata dal Governo Centrale, che rappresenta una occasione unica per i tanti cittadini e in particolare si dà la possibilità ai Comuni, che aderendo alla legge nazionale, di creare le condizioni per alleggerire la pesante pressione dovuta dai tanti tributi comunali che talvolta rappresentano oneri esagerati come per la Città di Marano di Napoli.

Verificato che il Comune di Marano di Napoli ad oggi ha esternalizzato la riscossione dei vari tributi comunali, (TARI, ACQUA, IMU, TOSAP etc.), affidando il servizio alla società MUNICIPIA S.p.A., che negli ultimi tempi sta letteralmente assumendo atteggiamento prepotente e vessatorio nei confronti dei cittadini di Marano di Napoli. Anche se sui tributi dovuti può essere applicata una regolare rateizzazione come previsto dai Regolamenti vigenti, le sanzioni e gli interessi molto spesso fanno lievitare notevolmente l’importo dovuto fino a farlo diventare quasi triplo.

Pertanto, verificato che il Comune di Marano di Napoli potrebbe aderire, come del resto stanno facendo i tanti Comuni della Provincia di Napoli, sarebbe auspicabile da parte di questa Commissione Straordinaria che amministra il Comune di Marano di Napoli, aderire alla Rottamazione dei tributi, in modo da poter alleggerire il carico tributario per i cittadini, che subiscono quotidianamente una vera e propria vessazione da parte della società di riscossione, tenuto conto anche delle tante difficoltà economiche in cui versano la maggior parte degli stessi. Auspicando in un esito positivo della Gestione Commissariale

Marano

Cordialità

De Biase Luigi

Salvatore Perrotta













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti