Referendum, il giudice di Torre Annunziata che prende in giro Donzelli

Il tentativo di spostare il voto del referendum per la separazione delle carriere, confermato invece per il 22 e 23 marzo, ha ulteriormente inasprito la “battaglia” tra i comitati del “sì” e del “no”: ognuno porta avanti le sue ragioni in attesa che siano gli italiani a stabilire se questa riforma dovrà esserci o meno. Una parte dei giudici è schierata per il “no”, quindi rifiuta l’idea che possa esserci separazione tra le carriere, mentre un’altra parte, probabilmente ugualmente nutrita ma più silenziosa, vorrebbe invece che si procedesse in questa direzione. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare un post Facebook (pubblicato privatamente e solo per chi amici) riconducibile al profilo di una nota gip operante a Torre Annunziata, che usa parole non proprio gentili nei confronti dell’onorevole Giovanni Donzelli.

“In fin dei conti la migliore propaganda per il ‘No’ sono loro!!! In sintesi topo gigio nel video conferma che con la loro riforma la magistratura ‘di sinistra’ smetterà di osteggiare il governo (volutamente lettera minuscola)! Grazie per la collaborazione!!”, si legge nel post. Trattandosi di un contenuto privato non può essere verificato e lo stesso Donzelli è intervenuto su Facebook chiedendo delucidazioni per quelle parole: “Non mi colpisce tanto lo stile o il tentativo di offendermi (tentativo fallito perché Topo Gigio è simpaticissimo) ma la teoria illiberale per cui compito della magistratura ‘di sinistra’ sarebbe proprio quello di ‘osteggiare il governo (volutamente con la minuscola)’. Spero non sia vero, come mi dicono, che tale profilo, a cui non ho accesso, corrisponderebbe ad una nota GIP che esercita a Torre Annunziata. Vorrei dire che è impossibile perché sarebbe grave, troppo grave”.

