Crollo di via Cavour e perdite idriche: l’opposizione non parteciperà alla commissione urbanistica

Il crollo di via Cavour e il continuo susseguirsi di perdite d’acqua dalle condotte idriche in diversi punti della città rappresentano un’emergenza grave e ormai evidente a tutti. Una situazione che richiede risposte immediate, scelte chiare e un’assunzione di responsabilità politica da parte dell’amministrazione comunale.

Di fronte a questo scenario, l’amministrazione ha deciso di convocare la commissione urbanistica con la presenza dei rappresentanti del gestore del servizio idrico. Una scelta che solleva forti perplessità e che non viene ritenuta adeguata dai consiglieri comunali di opposizione.

Per queste ragioni, i consiglieri di opposizione annunciano che non parteciperanno alla seduta della commissione urbanistica. Le commissioni consiliari, infatti, hanno funzioni consultive o propositive rispetto ad atti amministrativi: non sono tavoli tecnici né luoghi deputati a supplire alle responsabilità politiche dell’amministrazione e dell’organo esecutivo.

Il confronto su un’emergenza di tale portata dovrebbe avvenire in Consiglio comunale, l’unica sede pubblica e trasparente in cui è possibile discutere apertamente delle cause, delle responsabilità e soprattutto delle soluzioni da adottare. In assenza di atti concreti o proposte formali da esaminare, la convocazione della commissione rischia di apparire come un passaggio interlocutorio e privo di reali effetti.

Le criticità della rete idrica cittadina e le problematiche che hanno portato al crollo di via Cavour sono note da tempo a tecnici, gestore e amministrazione. Non servono ulteriori audizioni per comprendere cosa va fatto. Serve invece che il sindaco e la sua maggioranza assumano decisioni chiare e le comunichino alla città, indicando tempi, risorse e interventi concreti per garantire la sicurezza del territorio.

I cittadini hanno diritto a trasparenza, risposte certe e atti conseguenti. Continuare a rinviare il confronto politico o a spostarlo su sedi non adeguate non aiuta a risolvere i problemi e non restituisce fiducia nelle istituzioni.

I Consiglieri comunali

Nicola Mangani

Fabio Cristarelli

Ernesto Valiante













