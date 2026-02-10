NAPOLI-COMO, QUARTI DI COPPA: CONTE SI AFFIDA A SANTOS E VERGARA

Condividi

Il Napoli torna in campo a pochi giorni dal successo in extremis contro il Genoa e sfida al Maradona il Como di Fabregas, nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La vincitrice dovrà vedersela in semifinale contro l’Inter di Chivu. Dall’altra parte del tabellone invece l’Atalanta ha travolto la Juventus e aspetta una tra Lazio e Bologna.

Napoli-Como, orario e probabili formazioni

La sfida tra Napoli e Como è in programma oggi, martedì 10 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund. All. Conte

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Napoli-Como, dove vederla in tv

Napoli-Como sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.













