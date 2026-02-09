La lettera al direttore. Qualiano. “Ex operatori ecologici esclusi dal concorso: domande senza risposta e tanti dubbi”

Condividi

Egregio Direttore, siamo cittadini del Comune di Qualiano ed ex lavoratori del servizio di igiene urbana svolto tramite Qualiano Multiservizi S.r.l., società partecipata dell’Ente.

Uno dei firmatari ha prestato servizio come operatore ecologico dal settembre 2021 al giugno 2024, alle dipendenze di diverse società in subappalto ma sempre con contratto a tempo indeterminato. Nel giugno 2024, a seguito della decisione dell’Amministrazione comunale di affidare il servizio a un’agenzia per il lavoro (Carpe Diem), non è stato consentito il passaggio di cantiere previsto dalla normativa vigente, costringendo il lavoratore ad adire le vie legali per il riconoscimento delle spettanze e dei propri diritti.

Successivamente, Qualiano Multiservizi ha indetto un concorso pubblico al quale il lavoratore ha partecipato. La prova scritta è stata regolarmente superata; tuttavia, durante la prova pratica, il candidato è stato escluso dall’accesso alla prova orale.

Tale esclusione ha sollevato forti perplessità, anche alla luce di elementi che riteniamo meritevoli di chiarimento pubblico e istituzionale. In particolare, chiediamo:

chi fossero i componenti della commissione esaminatrice e quali fossero le loro specifiche competenze tecniche in materia di utilizzo e compattazione dei mezzi;

per quale motivo non sia stato rispettato un ordine prestabilito nello svolgimento delle prove pratiche;

come mai i candidati abbiano effettuato prove su percorsi differenti, con evidenti condizioni non uniformi;

perché durante le prove non fosse presente un membro della commissione a vigilare direttamente sul corretto svolgimento, ma esclusivamente istruttori di scuola guida, privi di comprovata esperienza sugli strumenti di compattazione;

chi abbia verificato l’assenza di interferenze, pressioni o comportamenti impropri durante lo svolgimento delle prove.

Riteniamo che tali interrogativi non rappresentino accuse, ma una richiesta di trasparenza, imparzialità e rispetto delle regole, valori fondamentali soprattutto quando si parla di lavoro pubblico e di famiglie che da esso dipendono.

Ci rivolgiamo a Lei affinché queste domande possano trovare spazio nel dibattito pubblico e affinché le istituzioni competenti ritengano opportuno fornire chiarimenti ufficiali, a tutela non solo dei candidati esclusi, ma della credibilità stessa delle procedure concorsuali.

