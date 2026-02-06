Calvizzano. Si è insediato il Commissario prefettizio Giovanni Lucchese

Nel pomeriggio odierno si è insediato presso il Comune di Calvizzano il Vice Prefetto Giovanni Lucchese, nominato con decreto in data 6 febbraio 2026, dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni dalla carica della maggioranza dei consiglieri assegnati al predetto Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 141, comma 1, lett. B), n.3) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Con l’insediamento, il Commissario Lucchese ha assunto i poteri attribuiti al Sindaco, al Consiglio comunale e alla Giunta ed ha avviato la gestione provvisoria dell’Ente.

Comunicato Stampa Comune di Calvizzano